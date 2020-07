Coronavirus, il report settimanale dell’Iss: “Lieve aumento dei positivi per i casi importati dall’estero” (Di venerdì 17 luglio 2020) “A livello nazionale, si osserva un lieve aumento nel numero di nuovi casi” di Covid-19 “diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall‘Istituto superiore di sanità (Iss) rispetto alla settimana di monitoraggio precedente“, con un indice di contagiosità “Rt nazionale a 1.01, sebbene sia inferiore ad 1 nel suo intervallo di confidenza minore”. E’ il quadro tracciato nel report dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, con i dati del monitoraggio della situazione in Italia nella settimana dal 6 al 12 luglio. “Al momento – spiegano gli esperti – i dati confermano l’opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni e province ... Leggi su meteoweb.eu

Con oggi la cifra complessiva delle vittime del Covid-19 sale a quota 35.028 unità (+0,03%). Lo si apprende dai dati del report quotidiano del ministero della Sanità e della Protezione civile.

Rischio contagio da coronavirus in aumento nel Paese, legato soprattutto a casi di importazione internazionale. Per la prima volta dopo il lockdown l’Rt nazionale supera l’1 e si attesta a 1.01. Natur ...

Con oggi la cifra complessiva delle vittime del Covid-19 sale a quota 35.028 unità (+0,03%). Lo si apprende dai dati del report quotidiano del ministero della Sanità e della Protezione civile.