Conte, avvertimento ai frugali: “Non è una partita contabile, è in gioco l’Europa” (Di venerdì 17 luglio 2020) Conte a conclusione di un incontro con il presidente francese Macron, lancia un avvertimento al fronte dei “frugali” alla vigilia del vertice europeo sul Recovery Fund. Risponde poi a L’Aja: la richiesta di unanimità non è in linea con le regole Ue. “Non è una partita contabile la posta in gioco è l’Europa, non solo … L'articolo Conte, avvertimento ai frugali: “Non è una partita contabile, è in gioco l’Europa” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

andreoneth : Recovery fund: lunedì Conte sarà dalla cancelliera Merkel - fainformazione : Conte duro contro benetton Ancora alta tensione sul dossier Autostrade con il premier Giuseppe Conte che, parlando… - fainfocronaca : Conte duro contro benetton Ancora alta tensione sul dossier Autostrade con il premier Giuseppe Conte che, parlando… - OperaFisista : Recovery fund: lunedì Conte sarà dalla cancelliera Merkel - mariamacina : @Sparpagli Renzi ha già detto la sua, anche Marattin e Boschi. E da Rosato è arrivato un avvertimento a Conte. -