Clara Rolla: il discorso della “bimba di Salvini” che imbarazza anche lui (Di venerdì 17 luglio 2020) della segretaria della Lega di Sorrento Clara Rolla avevamo già parlato nell’occasione in cui veniva accusata di aver confermato che i napoletani puzzavano (sulla falsariga del famoso video-coro di Salvini) ma, come spiegò lei su Facebook, in realtà stava confermando un’altra frase, ovvero che “parecchi Settentrionali dicono che molti Napoletani sono PESSIMI”. Oggi, grazie a questo video tratto dalla pagina facebook di Matteo Salvini, possiamo ammirarla mentre si esibisce in un panegirico così ossequiante nei confronti del Capitano che a un certo punto lui stesso la interrompe per dire “Neanche mia mamma parla di me così”. Dopo il consueto giro di ringraziamenti a tutti coloro che hanno consentito lo svolgimento di un evento ... Leggi su nextquotidiano

