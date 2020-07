"Ci sono troppi cervi": Belluno dà il via libera per l'abbattimento di oltre 3000 esemplari (Di venerdì 17 luglio 2020) La crescita esponenziale della loro presenza mette a rischio l'agricoltura. Per questo la Provincia ha deciso per il "riequilibrio" Leggi su repubblica

matteosalvinimi : Migliaia di medici, infermieri e operatori sanitari che hanno lottato contro il virus ora sono traditi dal governo.… - rubio_chef : Proposta schock del Partito democratico del Secondo Municipio, gli extracomunitari a Piazza bologna sono troppi? Ca… - VannaRicci : RT @newyorker01: Ma sono scemi??? ?? Troppi cervi, Belluno ordina l’uccisione di 3.234 esemplari - ItaliaInPrimis : RT @FaberVonCastell: Secondo la moglie di Bill G. (che ha 3 figli) il dramma del Covid non sono le migliaia di morti, ma i troppi bambini n… - megasabgio : @LaSkilly @LaGhisaura @Moixus1970 Nel nostro piccolo lo abbiamo sempre fatto, educando i nostri figli e trasmettend… -

Ultime Notizie dalla rete : sono troppi "Ci sono troppi cervi": Belluno dà il via libera per l'abbattimento di oltre 3000 esemplari la Repubblica Virtual Desktop e smart working di successo, il segreto è il change management

Oggi la sfida per le imprese che nell’affrontare l’emergenza coronavirus puntano sulla digitalizzazione dei processi non è tanto tecnologica, quanto culturale. Andrea Piccolo, Account Manager di Proge ...

Sammy Hassan, verità sulla rottura con Giovanna Abate: “Sono esausto”

Al centro del gossip ultimamente, oltre alla coppia Belen-Stefano, c’è anche quella composta da Sammy Hassan e Giovanna Abate, relazione finita dopo un mese per divergenze caratteriali. Speravano di p ...

Oggi la sfida per le imprese che nell’affrontare l’emergenza coronavirus puntano sulla digitalizzazione dei processi non è tanto tecnologica, quanto culturale. Andrea Piccolo, Account Manager di Proge ...Al centro del gossip ultimamente, oltre alla coppia Belen-Stefano, c’è anche quella composta da Sammy Hassan e Giovanna Abate, relazione finita dopo un mese per divergenze caratteriali. Speravano di p ...