Bimbo si rompe il braccio e va in ospedale | è positivo Chiuso centro estivo

Nembro. Un bambino di 7 anni iscritto al Cre è risultato positivo al Covid-19 a Nembro, in provincia di Bergamo. La scoperta del caso risale a 48 ore fa. E' lunedì quando il Bimbo si rompe il braccio giocando. Trasportato al ospedale: è positivo. Chiuso centro estivo

