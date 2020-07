Bergamo vive il suo «Rinascimento» (Di venerdì 17 luglio 2020) Intesa Sanpaolo ha varato un piano per supportare le attività produttive della città più colpita dalla pandemia. «Vogliamo restituire fiducia nel futuro e prenderci cura del territorio» dice a Panorama Raffaello Ruggieri, a capo del credito della banca.Il 17 febbraio di quest'anno Intesa Sanpaolo ha riaperto il risiko bancario e lanciato un'offerta pubblica di scambio su Ubi Banca che porterà alla fusione dei due istituti a integrazione avvenuta. Bce, Bankitalia, Consob e Ivass hanno già dato il loro via libera all'operazione, mentre la proposta è stata respinta dal cda dell'istituto bresciano-bergamasco.Lo scorso 6 luglio l'offerta è arrivata sul mercato. Passando la parola agli azionisti di Ubi, che hanno tempo fino al 28 luglio per decidere se aderire. In quei centoquaranta giorni è scoppiata una pandemia, l'Italia ... Leggi su panorama

