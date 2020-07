Amplitude lancia il contest di Humankind “What If” (Di venerdì 17 luglio 2020) Amplitude e SEGA hanno lanciato un contest per il loro strategico 4X Humankind, contest chiamato “What If” e dedicato a chi ama i meme Non solo Civilization, non solo Sid Meier. Humankind è un titolo di strategia creato da Amplitude Studios e pubblicato da Sega che doveva uscire quest’anno (poi rimandato al prossimo, sempre causa COVID-19), nel quale potete guidare la vostra civiltà attraverso sei grandi ere della civiltà umana. Sviluppate le vostre città, ricercate nuove tecnologie, controllate il vostro esercito e interagite con altre civiltà. Il classico strategico, insomma, elaborato e complesso al punto giusto, in grado di far divertire sia gli appassionati del genere, sia i ... Leggi su tuttotek

