Tassista Fa Pagare 48 Euro per 5 Km di Tratta Verso L’Ospedale, Colleghi Risarciscono La Cliente (Di giovedì 16 luglio 2020) Un viaggio pari a circa 5 km e mezzo nel centro della città si era rivelato un “furto”, alla altri tassisti hanno fatto una colletta di 30 Euro per risarcire la signora e il bambino. Si era fatto Pagare 48 Euro per portare una signora e il suo bambino dal Molo Beverello all’Ospedale Puasilipon di Napoli, ma alla fine alcuni Colleghi del Tassista l’hanno risarcita. La storia sarebbe accaduta l’altro ieri proprio nella città partenopea, e ora sta girando in tutti i gruppi di tassisti in tutta Italia, e viene confermata da alcuni presenti. La vicenda non era piaciuta per nulla agli uomini venuti a contatto con la signora, non solo irati per l’ingiustizia di aver dovuto Pagare una cifra del genere per recarsi all’ospedale, ma ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Tassista Pagare Beverello-ospedale, il tassista si fa pagare 48 euro. Ma i colleghi risarciscono la cliente Fanpage.it Beverello-ospedale, il tassista si fa pagare 48 euro. Ma i colleghi risarciscono la cliente

Tassisti abusivi a Forte dei Marmi, Cna: “Servono più controlli”

Cresce la preoccupazione a Forte dei Marmi per le segnalazioni sulla presenza di abusivi nel comparto dei noleggi auto con conducenti e tassisti. A intervenire sulla questione è la Cna, preoccupata pe ...

