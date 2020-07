Sul futuro di Fabio Fazio la Rai fa definitivamente chiarezza: la notizia è una vera bomba (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella giornata di oggi, giovedì 16 luglio, sono stati ufficializzati i palinsesti televisivi della Rai. E grandi novità sono giunte anche per il conduttore Fabio Fazio, al centro di enormi polemiche nelle ultime settimane. Innanzitutto, sono stati confermati Amadeus e Fiorello al Festival di Sanremo 2021, e questa notizia ha sicuramente catturato l’attenzione maggiore. Ma c’era decisamente tanta attesa anche per capire quale fosse il futuro del presentatore, che si era lasciato andare a dichiarazioni di insoddisFazione. Nella conferenza stampa odierna sono intervenuti Fabrizio Salini e Franco Di Mare, che hanno fatto tanti complimenti a Fazio per il lavoro svolto ed hanno quindi parlato anche di ‘Che tempo che fa’, il suo storico programma. In ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Sul futuro Monza, Bellusci sul futuro: "Vogliamo essere protagonisti e lottare per la A" TUTTO mercato WEB Nasce la WiMORE Energy Volley Parma: "Obiettivo serie A in tre anni"

"Ringraziamo WiMOREche ha creduto fortemente nel progetto dell’Energy Volley, da vent’anni promotrice della pallavolo sul territorio ... e programmare un futuro ancora più roseo e solido".

Edge e Chrome utilizzano il 27% di memoria in meno su Windows 10 May 2020 Update

Il nuovo Microsoft Edge basato su Chromium è ancora più veloce e reattivo se eseguito sull’ultima versione di Windows 10. 16 LUGLIO 2020 | Dopo due settimane di test Google ha deciso di disabilitare l ...

