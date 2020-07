Regeni: Di Maio, necessario ambasciatore resti al Cairo (Di giovedì 16 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 16 LUG - "Riteniamo necessario coinvolgere costantemente al più alto livello le autorità del Cairo" sul caso Regeni e in tal senso "è fuorviante credere che avere un nostro ambasciatore ... Leggi su corrieredellosport

matteosalvinimi : La Tunisia è nel caos, l’Egitto non dà risposte sul caso Regeni, l’Italia è assediata dai barconi, la Cina aggredis… - amnestyitalia : #StopArmiEgitto: le forniture militari all’Egitto sono inaccettabili. Oggi in Commissione Regeni il ministro… - akaMartinika : RT @amnestyitalia: #StopArmiEgitto: le forniture militari all’Egitto sono inaccettabili. Oggi in Commissione Regeni il ministro @luigidimai… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Caso #Regeni, #DiMaio: 'Legittime critiche genitori, stiamo facendo il massimo' - mazzettam : RT @amnestyitalia: #StopArmiEgitto: le forniture militari all’Egitto sono inaccettabili. Oggi in Commissione Regeni il ministro @luigidimai… -