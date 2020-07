Pif contro il “tweet elettorale” di Matteo Salvini su Palermo allagata e gli immigrati: “Un modo di fare politica che fa schifo” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Tweet pubblicato mentre le auto galleggiavano, alcuni genitori con i propri figli cercavano salvezza nuotando e mentre arrivava la notizia di una coppia morta annegata in un sottopassaggio. Mi sembra chiaro ed evidente che questo tweet ‘elettorale’ faccia semplicemente schifo!”. È il duro sfogo di Pif, che in un post pubblicato su Facebook critica duramente quanto scritto da Matteo Salvini in un tweet pubblicato mercoledì, mentre la città di Palermo veniva sommersa da un violento nubifragio che per tre ore si è abbattuto sulla città siciliana. “A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua”, aveva scritto il leader leghista, ... Leggi su ilfattoquotidiano

