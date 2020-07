“Piango”. Elisa Isoardi a cuore aperto: la confessione è delicatissima (Di giovedì 16 luglio 2020) Si parla ancora della bella e bravissima Elisa Isoardi. Tutto uscirà sull’ultimo numero del magazine Oggi in edicola. E di ciò che ha detto in questa intervista sono già uscite alcune anticipazioni. In questa occasione la popolare conduttrice non ha fatto mistero di aver temuto per il suo futuro televisivo nel momento in cui è venuta a conoscenza della chiusura de La prova del cuoco. Su questa faccenda l’ex fidanzata di Matteo Salvini ha anche confessato di starci ancora male: “La Prova del Cuoco? Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato…”. Tuttavia Elisa non rimarrà comunque a bocca asciutta visto che dalla prossima stagione televisiva dovrebbe essere alla conduzione del programma Check Up. Una trasmissione questa dedicata al benessere e alla ... Leggi su caffeinamagazine

