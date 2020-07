Omicidio Erika Preti, confermati in appello 30 anni per il fidanzato Dimitri Fricano: “Uccise la fidanzata con 57 coltellate” (Di giovedì 16 luglio 2020) Condannato a 30 anni di carcere a Dimitri Fricano, il 32enne di Biella accusato di aver ucciso l’11 giugno del 2017 la fidanzata Erika Preti con 57 coltellate mentre si trovavano in vacanza in una villetta a San Teodoro, nel Sassarese. La Corte d’appello di Sassari, presieduta da Plinia Azzena, ha quindi confermato la sentenza in primo grado, accogliendo le richieste della procuratrice generale Gabriella Pintus. L’uomo – secondo la ricostruzione della procura, sposata dai giudici – aveva aggredito e ucciso la sua fidanzata a seguito di una lite nata per della sporcizia sul tavolo. Due giorni dopo l’Omicidio, fu lui stesso a confessare: “Erika mi ha accusato perché il ... Leggi su ilfattoquotidiano

