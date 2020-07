Microsoft Flight Simulator arriverà in ben 10 dischi nell'edizione fisica (Di giovedì 16 luglio 2020) Desiderate ottenere una copia fisica di Microsoft Flight Simulator invece della versione digitale? Aspettatevi un'edizione di ben 10 dischi.Il publisher Aerosoft, che ha stretto un accordo con Microsoft per la distribuzione della versione fisica del gioco in Europa, ha rivelato che il titolo arriverà in 10 DVD."Aerosoft porterà le due versioni fisiche di questo Simulatore ai clienti in Europa", ha scritto Mathijs Kok di Aerosoft in un post sul forum. "Compresi 10 (!) DVD e un manuale stampato in una confezione spettacolare, è un modo ideale per entrare nella nuova era della simulazione di volo."Leggi altro... Leggi su eurogamer

