Lazio, allenamento di scarico: Inzaghi con gli uomini contati (Di giovedì 16 luglio 2020) FORMELLO - La Lazio cerca di recuperare le energie fisiche e mentali. Dopo lo 0-0 contro l'Udinese, nel centro sportivo biancoceleste si inizia a pensare alla Juve. Oggi seduta di scarico con solo ... Leggi su corrieredellosport

laziolibera : Lazio, allenamento di scarico: Inzaghi con gli uomini contati - sportli26181512 : #Lazio, allenamento di scarico: Inzaghi con gli uomini contati: Dopo lo 0-0 contro l’Udinese a Formello si inizia a… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI LAZIO - Al via la preparazione per la Juve: allenamento nel tardo pomeriggio - Marco91136275 : @GiuSette7 @VlnN94 Simeone non prendibile, Mourinho spero tu stia scherzando, Inzaghi rimarrà alla Lazio, Juric dop… - TUTTOJUVE_COM : QUI LAZIO - Al via la preparazione per la Juve: allenamento nel tardo pomeriggio -