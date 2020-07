Henry Cavill, il Geralt di The Witcher, assembla il suo PC da gaming e non passa di certo inosservato (Di giovedì 16 luglio 2020) Sappiamo che Henry Cavill non è solo un grandissimo fan di The Witcher, ma adora anche dipingere le miniature di Warhammer. Ora però conosciamo un ulteriore abilità dell'attore e cioè che è in grado di assemblare un PC.Dato che la produzione della seconda stagione di The Witcher su Netflix non riprenderà fino al prossimo mese l'attore ha pubblicato su Instagram un video di circa 5 minuti che lo vede destreggiarsi nell'assemblare il suo PC. Per l'occasione il video ci accompagna con alcuni dei brani più iconici di Barry White, con un Cavill che in maniera seducente inserisce i vari pezzi del computer nel case.Il filmato mostra le diverse ore che ci mette l'attore ad assemblare il PC e lo possiamo osservare ... Leggi su eurogamer

