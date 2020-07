Gemma Galgani e Giulia De Lellis su Canale 5 con un nuovo programma (Di giovedì 16 luglio 2020) Mediaset è pronta a schierare l’artiglieria pesante. Su chi scommettere se non sui volti di punta della Tv targata Maria De Filippi? Per fare incetta di ascolti e sbaragliare la concorrenza, quindi, la prima parte della domenica pomeriggio potrebbe essere affidata all’inedita coppia composta da Gemma Galgani e Giulia De Lellis. Icone degli appassionati di Uomini e donne ma non solo, la dama e la beniamina della Rete si potrebbero cimentare alla conduzione di Giortì, format tra le cui case produttrici spicca la Fascino della signora Costanzo che un paio di anni fa sembrava sul punto di sbarcare su La5. Bene, i tempi ora sarebbero maturi per sferrare un attacco alla popolare Domenica in di Mara Venier in modo diretto e insolito, con un’idea diversa. Giortì, che in greco significa ... Leggi su aciclico

zazoomblog : Gemma Galgani e Giulia De Lellis su Canale 5 con un nuovo programma - #Gemma #Galgani #Giulia #Lellis - fvckafakesmilez : è davvero iniziata quella fase in cui tutti i miei coetanei e amici si laureano e io sto lì a commuovermi davanti a… - Notiziedi_it : Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, diventa attore e recita in inglese: il video scatena il web - Novella_2000 : Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani, diventa attore e recita in inglese: il video scatena il web - robyc169 : Gemma Galgani in confronto a me è realizzata sentimentalmente e ho detto tutto -