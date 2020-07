GAZZETTA – “Scudetto thriller” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Scudetto thriller”, titola La GAZZETTA dello Sport in apertura quest’oggi. Juve 3-3 batticuore in casa del Sassuolo. Altra frenata per Maurizio Sarri: 2 punti in 3 gare e 9 gol subiti per i bianconeri che vanno avanti con i gol di Danilo e Gonzalo Higuain e rischiano il ko a Reggio Emilia. Pareggia Alex Sandro nel secondo tempo. A 5 giornate dal termine Lazio a -8, Atalanta a -7. E se l’Inter vince può andare a -6. Il Napoli, invece, ha pareggiato in casa del Bologna e sta cercando di capire come tornare a vincere contro l’Udinese dopo i due stop consecutivi. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare ... Leggi su calciomercato.napoli

Gazzetta_it : #Ibrahimovic: “Con me dal primo giorno il #Milan vinceva lo scudetto. Mi spiace per i tifosi, sono le ultime gare”… - Olivier82367269 : @Gazzetta_it @Inter @ManUtd adesso Inter di nuovo in corsa per lo scudetto. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAH???????????? - Zio_Danilo : @Gazzetta_it Ormai lo scudetto se lo prenderà un'altra squadra. La JUVE con SARRI in panchina, se lo sta scucendo d… - CalcioNapoli24 : - SteMariotto : @90ordnasselA @MarcoSimoni4 @Gazzetta_it Lo scudetto Paradossalmente È ancora possibile non ci credo ma a sto punto -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA “Scudetto Volley, Conegliano, pienone e bollicine. Come si costruisce un fenomeno da 5000 spettatori La Gazzetta dello Sport