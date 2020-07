Delusione per Salvo Sottile: il conduttore non può farsene una ragione (Di giovedì 16 luglio 2020) Una grande Delusione per Salvo Sottile, il conduttore ha espresso tutta la sua amarezza: “Lo consideravo un amico”, ma con chi ce l’ha? Foto: Instagram @SalvoSottile Un momento di grande amarezza per Salvo Sottile, che ha salutato quest’anno il suo programma Mi manda Rai Tre. Il conduttore non ha apprezzato il modo in cui è stato allontanato dal programma da parte della Rai, dopo averlo portato avanti con successo negli ultimi cinque anni. Sottile lancia poi quello che ha tutta l’aria di essere un avvertimento per i suoi colleghi: “Se la condanna è essere un giornalista esterno, e per questo vieni messo da parte, allora tutti i ... Leggi su chenews

Il giornalista accetta la decisione di non essere stato chiamato dal direttore di Rai 3 per la prossima stagione, ma si leva qualche sassolino dalla scarpa. Salvo Sottile, fresco di arrivederci da Mi ...

