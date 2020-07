Coronavirus: sperimentato un test diagnostico rapido per il Covid-19 (Di giovedì 16 luglio 2020) Per aiutare il mondo a rispondere a Covid-19, 3M e i ricercatori del MIT stanno sperimentando un nuovo test rapido per il rilevamento del virus. È attualmente in corso un progetto di ricerca accelerato per comprendere se un dispositivo diagnostico facile da usare possa fornire risultati altamente accurati in pochi minuti e possa essere prodotto su larga scala. Il National Institute of Health degli Stati Uniti ha selezionato il test rapido per Covid-19 per accelerarne lo sviluppo e supportarne la commercializzazione, dopo una rigorosa revisione da parte di un gruppo di esperti. Il test rientra nel programma Rapid Acceleration of Diagnostics Tech (RADx Tech), un’iniziativa di diagnostica per Covid-19 dai tempi serrati ... Leggi su meteoweb.eu

BELLA782357341 : RT @vitaindiretta: #Coronavirus. A #Treviso sperimentato un nuovo test pronto in sette minuti. #LaVitaInDiretta #15luglio - Notiziedi_it : Coronavirus, risultato in sei minuti a 12 euro: ecco il test rapido sudcoreano sperimentato in Veneto - Gb13Giovanna : RT @O_Strunz: Il tampone rapido sperimentato da Zaia e forse anche da Fontana riconosce solo i positivi con carica virale alta. Ma non facc… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: #Coronavirus. A #Treviso sperimentato un nuovo test pronto in sette minuti. #LaVitaInDiretta #15luglio - pansopher1 : RT @Open_gol: Coronavirus, risultato in sei minuti a 12 euro: ecco il test rapido sudcoreano sperimentato in Veneto -