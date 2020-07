Ciclismo, il durissimo sfogo social di Nibali: “lo dico nel mio gergo, mettete queste minchia di transenne” (Di giovedì 16 luglio 2020) Uno sfogo in piena regola, parole durissime che confermano l’impegno di Vincenzo Nibali per aumentare la sicurezza durante le gare di Ciclismo. Lo Squalo è intervenuto questa volta su Facebook per esprimere il proprio pensiero su quanto accaduto a Giovanni Iannelli, giovane corridore toscano di 22 anni, mancato lo scorso 5 ottobre dopo aver sbattuto contro una colonnina di mattoni non protetta, posta a bordo strada durante la gara regionale a Molino dei Torti (Alessandria). Matteo Dunchi (c)Proprio per il modo in cui l’incidente è avvenuto, Nibali si è sfogato sui social: “paradossalmente la storia di Giovanni mi lega ad una sottile linea… Nel mio caso meno grave, quando qualche anno fa, in una tappa del Tour de France, mi procurai un grave frattura. ... Leggi su sportfair

“Essere a Bergamo, dove Il Lombardia prenderà il via il 15 agosto, è un segnale importante - ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs Mediagroup -. Vorremmo riportare un po’ di normalità quotidiana si ...

Ciclismo, Roger De Vlaeminck: “Evenepoel non è troppo giovane per vincere il Giro e dovrebbe provare anche il ciclocross”

Per un corridore come Remco Evenepoel ha parole al miele anche Roger De Vlaeminck, un mito che mai le ha mandate a dire e che non si è fatto problemi, negli anni, ad andare a pizzicare alcuni dei migl ...

