Cdp deve gestire Autostrade, non privatizzarle di nuovo (Di giovedì 16 luglio 2020) Intanto il prezzo del passaggio di quote a CdP è ancora ignoto (!), ma secondo Carlo Cottarelli risulterà in ogni caso “ben al di sotto del prezzo di mercato della società”. Non è evidentemente questo, secondo Cottarelli il problema per l’interesse pubblico. Restano due obiezioni di Carlo Cottarelli. Primo: “l’esproprio” secondo Cottarelli viola “lo Stato di diritto”, e pertanto avrà conseguenze negative sugli “investimenti privati”. Ma in realtà il c.d. esproprio è un evento assolutamente eccezionale, che ha origine non nella “politicizzazione” (i Benetton non sono di sinistra o di destra, e comunque tali questioni non sono mai entrate nella vicenda, che io sappia), bensì in un evento tragico e inaccettabile (il crollo del ponte Morandi). ... Leggi su huffingtonpost

EleonoraEvi : La linea dura del Premier #Conte è stata vincente senza piegarsi alle pressioni dei potenti è riuscito ad ottenere… - PLASMA28468443 : @TBarazzo Da quel che capisco io l aumento di capitale si ,ma per entrare/subentrare Atlantia deve vendere le sue q… - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: Cdp deve gestire Autostrade, non privatizzarle di nuovo - HuffPostItalia : Cdp deve gestire Autostrade, non privatizzarle di nuovo - Etruria72 : RT @EleonoraEvi: La linea dura del Premier #Conte è stata vincente senza piegarsi alle pressioni dei potenti è riuscito ad ottenere un risu… -