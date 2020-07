Cambio di sesso e nome per un 13enne: i genitori lo chiedono al giudice (Di giovedì 16 luglio 2020) Ha 13 anni, ma le idee chiare, si sente una femmina, non un maschio, e una famiglia che la sostiene. I genitori di un giovane transgender si sono rivolti al Tribunale di Ravenna per chiedere sia il cambio del nome sia il nulla osta all’intervento chirurgico per il cambio di sesso, intervento che, secondo quanto riferito dalla madre, avverrà soltanto quando avrà raggiunto la maggiore età. Leggi su vanityfair

