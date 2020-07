Bomba d’acqua su Palermo, ricerche in corso per due dispersi. I vigili del fuoco: «Nessuna vittima» – Video (Di giovedì 16 luglio 2020) Non si è fermata per tutta la notte la ricerca di almeno altre due persone disperse dopo la Bomba d’acqua che ha travolto Palermo ieri 15 giugno. Un camionista ha avvertito i vigili del fuoco di aver visto due persone, rimaste intrappolate in auto in un sottopasso della circonvallazione palermitana, all’altezza del Motel Agip. Al momento non ci sono vittime accertate, mentre due bambini, uno di 9 mesi, sono invece ricoverati in ospedale per ipotermia. Mentre è ancora in corso il dragaggio del sottopasso da parte dei vigili del fuoco, i primi riscontri dei sommozzatori avrebbero escluso la presenza dell’auto segnalata dal testimone. La conferma è arrivata all’alba anche dal comandante provinciale dei vigli del ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - MetaErmal : Ho visto solo ora le notizie sulla bomba d’acqua che ha investito Palermo. Vicino ai fratelli e sorelle siciliani. ?? - man_gregor : @ferdinantripodi @matteosalvinimi Attaccano salvini perché usa ancora una tragedia per fare propaganda idiota. Quan… - huge1961 : RT @MPSkino: È davvero piccolo, INFIMO ma credo che abbia superato 'la misura' Il suo commento di ieri sulla bomba d'acqua e i morti di #P… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba d’acqua Depurare e riutilizzare, la forma dell’acqua secondo Cap Corriere della Sera