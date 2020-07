Bce: lascia tassi fermi a zero (Di giovedì 16 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 16 LUG - La Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi d'interesse: il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - La Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi d'interesse: il tasso principale rimane fermo a zero, il tasso sui depositi resta a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali ...MILANO - La Banca Centrale Europea lascia come da attese invariati i tassi d'interesse e conferma il piano d'acquisto di titoli (Pepp) per supportare l'economia del superamento della crisi pandemica.