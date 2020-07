Ambiente, laghi: ENEA in campo su emergenze cianobatteri e microplastiche (Di giovedì 16 luglio 2020) ENEA in campo su cianobatteri, le cosiddette alghe verdi-azzurre, e microplastiche, due emergenze che affliggono i laghi italiani e non solo, con effetti su salute dell’uomo, ecosistemi, qualità delle acque potabili e attività economiche. Le attività rientrano nei progetti BlooWater e Blue Lakes, il primo coordinato da ENEA e il secondo da LegAmbiente. Il progetto BlooWater1 sui cianobatteri punta a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e nuovi approcci metodologici per il monitoraggio e il trattamento delle acque dei laghi Albano (Roma) e Castreccioni (Macerata) in Italia e Erken (a Nord di Stoccolma) e Mälaren (il terzo per superficie del paese) in Svezia. Oltre ... Leggi su meteoweb.eu

GHISELLO : Laghi Nabi?? L’acqua è il nostro elemento e la natura è il nostro ambiente ?????? Castel Volturno - Caserta - Campania… - mauneobux : #News #Ambiente Laghi Nabi, oasi del turismo ecosostenibile contro ecomafie - BloowaterP : RT @ale_graziadei: Le #microplastiche minacciano anche i #laghi italiani e in questi contesti rappresentano un problema per l’#ambiente e l… - danieladucato : @vogue_italia A lezione di impresa a Castel Volturno #Campania quando su degrado ed ecomafie a vincere è la bellez… - ansa_ambiente : 'Abbiamo creato i #laghiNabi con l'ambizione di voler recuperare questo territorio”: così Gino Pellegrino racconta… -