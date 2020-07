Alex Zanardi, incidente: al via la fase lenta del risveglio dal coma – VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo quasi un mese dall’incidente I medici hanno iniziato a diminuire il dosaggio dei farmaci che tengono Alex Zanardi in coma Alex Zanardi da quasi un mese è ricoverato all’ospedale Le Scotte di Siena, è rimasto vittima di un grave incidente il 19 giugno durante una manifestazione in handbike. A causa di un trauma cranico … L'articolo Alex Zanardi, incidente: al via la fase lenta del risveglio dal coma – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

