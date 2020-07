WINDTRE Rising Stars Series: parte la terza sfida (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 luglio 2020 – Avrà inizio domani, sul circuito francese di Le Mans, la terza sfida online della WINDTRE Rising Stars Series, nuova competizione del MotoGP™ eSport di cui WINDTRE, guidata da Jeffrey Hedberg, è main sponsor.WINDTRE con Ufirst file smart e programmateDopo Sachsenring e Assen, quella di Le Mans è la terza delle quattro sfide regionali online che costituiscono la prima fase della WINDTRE Rising Stars Series.Le Online Regional Challenges si giocano ognuna su un circuito differente, con moto e piloti diversi, in modalità time attack. Sono considerati solo i giri più veloci e i giocatori vengono ... Leggi su pantareinews

Altro stupendo risultato per gli italiani in gara alla WINDTRE Rising Stars Series. Seconda corsa, stavolta ad Assen con la Petronas Yamaha SRT di Fabio Quartararo, e altra perfetta prestazione dei no ...La seconda settimana di corse della WINDTRE Rising Stars Series ha visto i giocatori sfidarsi tra le curve di Assen tra il 2 e il 5 luglio sulla Petronas Yamaha SRT di Fabio Quartararo. Altro ottimo r ...