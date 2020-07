Ufficiale, il Milan riscatta Kjaer dal Siviglia (Di mercoledì 15 luglio 2020) MilanO - Ora è Ufficiale: dopo il via libera nelle ultime ore, il Milan riscatta Simon Kjaer dal Siviglia . Per il difensore danese ex Roma e Palermo, tra le altre, contratto fino al 2022 . A dare la ... Leggi su corrieredellosport

