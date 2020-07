Torino-Genoa, Nicola: “L’atteggiamento non deve cambiare. Salvezza? Niente calcoli” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La parola a Davide Nicola.Il Genoa, reduce dalla vittoria contro la SPAL, si prepara ad affrontare il Torino. Il tecnico del Grifone, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida contro i granata di Moreno Longo: "L'atteggiamento non deve cambiare mai. Indipendentemente dalla squadra l'atteggiamento della squadra non deve cambiare mai. C'è la volontà e la voglia di proporre un Genoa aggressivo e propositivo. Questo è l'unico dato di fatto. Il nostro è un gruppo unito e motivato fa la differenza in qualsiasi ambiente. Noi crediamo di esserlo ma a sei partite dalla fine c'è da sprintare ogni gara. C'è da rendersi conto che il campionato sta entrando in una fase interessante e questo ... Leggi su mediagol

