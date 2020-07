“Tassateci di più”: l’appello dei multimilionari per aiutare l’economia post-Coronavirus (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Tassateci, tassateci, tassateci”. C’è la famiglia Disney, ma non solo, nella lista degli 83 Paperon de’ Paperoni provenienti da tutto il mondo che all’unanimità hanno firmato una lettera aperta indirizzata ai rispettivi governi per chiedere che i super ricchi della terra vengano tassati “immediatamente” e “permanentemente”. L’appello vuole essere un modo per contribuire a dare fiato all’economia affinché ci sia una ripresa dalla situazione di stallo causata dalla pandemia da Coronavirus. “No, non siamo noi a prenderci cura dei malati nei reparti di terapia intensiva. Non stiamo guidando le ambulanze che porteranno i malati negli ospedali. Non stiamo rifornendo gli scaffali dei negozi di alimentari o consegnando cibo porta a porta”, scrivono gli 83 milionari, tra cui, ... Leggi su tpi

