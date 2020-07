Serie A, 33ª giornata: le designazioni arbitrali per le partite del 16 luglio, Spal-Inter… (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno due gare valide per la 14ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma giovedì 16 luglio 2020.TORINO – GENOA Giovedì 16/07 h. 19.30ROCCHIBINDONI – LO CICEROIV: MARIANIVAR: MAZZOLENIAVAR: PAGANESSISpal – INTER Giovedì 16/07 h. 21.45GIUAALASSIO – GORIIV: ABBATTISTAVAR: DOVERIAVAR: DI IORIO Leggi su mediagol

SerieA : Questa sera via alla 33ª giornata di #SerieATIM. Ecco la programmazione completa. ?? Scopri l'App ufficiale di Lega… - INTER291103 : RT @internewsit: SPAL-Inter, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 33ª giornata - - internewsit : SPAL-Inter, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 33ª giornata - - CalcioWeb : #Probabiliformazioni #SerieA 33ª giornata: tocca a #Milik, torna #Kulusevski - - Mediagol : #SerieA, 33ª giornata: le designazioni arbitrali per le partite del 16 luglio, Spai-Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 33ª