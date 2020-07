Scuola settembre, Azzolina: «Addio ai vecchi banchi. Partita la gara per i test sierologici» (Di mercoledì 15 luglio 2020) «La Scuola riprenderà il primo settembre per gli studenti che hanno recuperi da fare o devono potenziare gli apprendimenti, poi dal 14 settembre, data uguale per quasi tutte le regioni, si rientrerà tutti a Scuola», così il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina al tg di Tv2000. L’obiettivo è quello di riaprire gli istituti di ogni grado in sicurezza sparsi per il paese «seguendo il principio di prudenza, perché il coronavirus esiste ancora».«Sulla base dei documenti del comitato tecnico scientifico sappiamo che dobbiamo ancora mantenere il metro di distanza, da considerarsi come statico tra studente e studente, da bocca a bocca, mentre se facciamo riferimento alla distanza tra cattedra e banchi la ... Leggi su urbanpost

Una tensostruttura solida e riscaldata nel cortile della scuola. È l’ipotesi che il Comune e l’istituto omnicomprensivo della montagna pistoiese stanno valutando per il rientro in classe a settembre d ...

«Stiamo lavorando con tutti gli attori interessati, in particolare con gli enti locali, all’interno dei tavoli regionali. Stiamo migliorando la scuola da tutti i punti vista, a partire dagli arredi, d ...

