Roma, operazione Gdf alla Link University con perquisizioni e 14 indagati per reati fiscali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tra gli indagati ci sono il rettore Claudio Roveda e il presidente della società di gestione Vanna Fadini Leggi su repubblica

virginiaraggi : Grazie a Dda di Roma, Gdf e Polizia di Stato per vasta operazione contro clan Senese. A Roma non c'è spazio per cam… - virginiaraggi : Oggi voglio parlarvi dell’operazione sicurezza che il nostro Servizio Giardini ha avviato all’interno di Villa Ada,… - LegaSalvini : ++ OPERAZIONE ANTI-CAMORRA, ARRESTATO ANCHE IL FRATELLO DELLA SENATRICE DEL PD MONICA CIRINNÀ ++ - Mafara72 : RT @rep_roma: Roma, operazione Gdf alla Link University con perquisizioni e 14 indagati per reati fiscali [aggiornamento delle 12:32] https… - GFScavuzzo : RT @rep_roma: Roma, operazione Gdf alla Link University con perquisizioni e 14 indagati per reati fiscali [aggiornamento delle 12:32] https… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma operazione Roma, operazione Gdf alla Link University con perquisizioni e 14 indagati per reati fiscali La Repubblica Autostrade: Di Maio, uscita Benetton era nostro principale obiettivo

Roma, 15 lug 12:22 - (Agenzia Nova) - I Benetton hanno accettato le condizioni del governo. Lo Stato diventerà il primo azionista di Autostrade, la famiglia Benetton avrà meno del 10 per cento delle q ...

Autostrade, accordo all'alba. Stato primo azionista, Benetton diluiti

Roma, 15 luglio 2020 - Su Autostrade l'accordo è stato raggiunto all'alba, dopo una riunione durata oltre 6 ore a palazzo Chigi. I Benetton usciranno gradualmente da Autostrade e sarà Cassa depositi e ...

Roma, 15 lug 12:22 - (Agenzia Nova) - I Benetton hanno accettato le condizioni del governo. Lo Stato diventerà il primo azionista di Autostrade, la famiglia Benetton avrà meno del 10 per cento delle q ...Roma, 15 luglio 2020 - Su Autostrade l'accordo è stato raggiunto all'alba, dopo una riunione durata oltre 6 ore a palazzo Chigi. I Benetton usciranno gradualmente da Autostrade e sarà Cassa depositi e ...