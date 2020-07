Residui problemi WhatsApp il 15 luglio: soluzione in una nuova sessione (Di mercoledì 15 luglio 2020) La notta appena trascorsa, quella tra il 14 e il 15 luglio è stata caratterizzata da seri problemi WhatsApp. Come puntualmente riportato sulle nostre pagine solo qualche ora fa, abbiamo assistito lunghi momenti di assenza assoluta del servizio di messaggistica a partire dalla tarda serata di ieri (grosso modo intorno alle 22). In questa prima parte di mattinata permangono dunque delle anomalie come evidente conseguenza dei recenti errori ma queste potranno essere pure superate con alcuni semplici accorgimenti. Chiariamo subito che i problemi WhatsApp appena sperimentati sono riconducibili ad un vero e proprio blocco dei server del servizio avvenuto nell'ultima parte della giornata di ieri. Le difficoltà dunque sono giunte dall'alto e come tali, gli utenti finali non hanno potuto fare ... Leggi su optimagazine

