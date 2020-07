Nina Moric, il nuovo fidanzato è Vincenzo Chirico: "Non faccio progetti, mi basta stare bene con lui" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nina Moric ha un nuovo fidanzato. Dopo la storia d'amore tormentata con Luigi Favoloso, ora in coppia con Elena Morali, la showgirl è pronta a vivere un nuovo amore. Intervistata dal settimanale Chi, Nina Moric ha parlato del nuovo uomo che è stato in grado di catturarle il cuore. Il fortunato risponde al nome di Vincenzo Chirico, è un imprenditore napoletano, giunto a sorpresa nella vita della showgirl. Ecco le dichiarazioni della donna, riprese dal blog Isa e Chia (da cui giunge anche la foto dell'uomo in apertura): è arrivato in un momento della mia vita in cui mi sentivo tranquilla, serena, appagata, indipendente. ... Leggi su blogo

