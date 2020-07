Ingrandire testo e icone su Windows (Di mercoledì 15 luglio 2020) Se utilizziamo uno schermo grande o con una risoluzione elevata (a partire da 1920x1080 pixel) noteremo che su Windows la leggibilità non sarà delle migliori, con le icone e il testo piccolo.Questo non è un difetto, ma la conseguenza del fatto che lo spazio dello schermo si allarga impostando la risoluzione più elevata. La soluzione a questo problema non è certamente quella di abbassare la risoluzione, perché si andrebbe a diminuire anche la qualità visiva supportata dallo schermo.Per risolvere questo problema possiamo aumentare la dimensione del testo e delle icone del sistema, in modo da Ingrandire le scritte sul desktop ed in ogni finestra e programma, senza perdere qualità visiva e senza vedere caratteri sfocati.Vediamo come ... Leggi su navigaweb

