Il Napoli: “70 minuti di superiorità azzurra e poi 20 minuti irruenti degli emiliani” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Napoli commenta il pareggio in trasferta a Bologna sul suo sito ufficiale. Apre il Napoli, chiude il Bologna. Termina 1-1 al Dall’Ara con un gol iniziale di Manolas e uno finale di Barrow. In mezzo ci sono stati 70 minuti di superiorità azzurra seguiti però da 20 minuti irruenti degli emiliani. Una equivalenza che legittima e rende equo questo pareggio. Partita alla “vecchia maniera” per le fiere contese uomo contro uomo e per l’alto tasso di agonismo in netto contraltare col caldo estivo. Non si risparmia nessuno ed è una sfida per chi ama il calcio “maschio” quello coraggioso senza calcoli, titubanze e remore. Il Napoli passa con la ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Napoli: “70 minuti di superiorità azzurra e poi 20 minuti irruenti degli emiliani” Il commento della società sul… - milco1066 : @notrealsebaros 93 gol in campionato dopo 33 partite. Non succedeva da 70 anni. Certo in attacco hanno dei fenome… - news24_napoli : Ssc Napoli, il commento sul sito web: “70' azzurri, poi 20' irruenti del… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli, il commento: “Superiorità azzurra per 70', poi 20' irruenti… - tuttonapoli : Ssc Napoli, il commento sul sito web: '70' azzurri, poi 20' irruenti del Bologna e pari giusto' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli “70 Università, mancano studentati: ecco perché in Italia gli studenti sono obbligati a stare in famiglia Corriere della Sera