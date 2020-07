Haaland cacciato da una discoteca, capo security: “Non era ubriaco, generava assembramenti” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Erling Haaland è stato al centro delle polemiche per alcune ore dopo la notizia della sua espulsione da una discoteca norvegese. Alcuni avevano parlato di un attaccante del Borussia Dortmund visibilmente ubriaco, ma il capo della securuty del locale scagiona totalmente il giocatore, spiegando cosa è realmente successo quella notte: “Erling non era affatto ubriaco, è stato collaborativo e ha mostrato totale comprensione della situazione dopo aver conversato fuori dal locale. A causa degli attuali regolamenti per il Covid-19, il personale della sicurezza era consapevole delle folle che circondavano Haaland. Sapevano che i tifosi non avrebbero smesso di affollarsi attorno a lui chiedendo di fare foto e parlargli. Alla fine, la pressione è ... Leggi su sportface

