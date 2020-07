Fiorentina vince a Lecce (1-3). Ed è quasi salva. Segnano Chiesa, Ghezzal e Cutrone. Pagelle (Di mercoledì 15 luglio 2020) Evvai Fiorentina: tre punti conquistati a Lecce, con gol di Chiesa, Ghezzal e Cutrone, nell'ostico stadio di via del Mare, e salvezza quasi raggiunta. Trentanove punti. Peccato per il gol subìto nel finale e per quel rigore sbagliato da Pulgar. Ma la missione di Iachini, ossia quella di portare la squadra fuori dalle panie pericolose della classifica, sembra praticamente compiuta Leggi su firenzepost

