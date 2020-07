Diffidati Udinese-Lazio: i biancocelesti a rischio squalifica in vista della Juventus (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Lazio è di scena alla Dacia Arena contro l’Udinese nel match della trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. La formazione di Simone Inzaghi va a caccia della reazione dopo tre sconfitte consecutive in campionato. E con la sfida contro la Juventus all’orizzonte, per il tecnico biancoceleste c’è anche la situazione legata ai Diffidati da tenere sotto controllo. Sono cinque i calciatori a rischio squalifica nelle file della Lazio: Acerbi, Bastos, Cataldi, Lazzari, Lucas Leiva. Diffidati Juventus Leggi su sportface

robypec75 : @massimozampini @IlGiannon @ABalloi1985 @francuzziellu @gianlucaeboli1 @juventusfc Avete patteggiato la pena ... ag… - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: SERIE A - Napoli-Udinese, occhio agli otto diffidati - - ilnapolionline : SERIE A - Napoli-Udinese, occhio agli otto diffidati - -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Udinese Udinese, quattro giocatori diffidati a rischio squalifica Calciomercato.com Diffidati Bologna-Napoli, i giocatori a rischio squalifica per Gattuso

Il Napoli affronta il Bologna al Dall’Ara nella trentatreesima giornata della Serie A 2019/2020 e Gennaro Gattuso dovrà fare i conti anche con i giocatori diffidati, che in caso di ammonizione saltere ...

Sassuolo-Juventus, probabili formazioni: nuova rivoluzione di Sarri

Per quanto riguarda la situazione diffidati, sono tre i giocatori bianconeri a rischio ... Sassuolo - Juventus (ore 21.45) Valeri; Udinese-Lazio (ore 21.45) Abisso. (Sport Mediaset) Emiliani ancora ...

Il Napoli affronta il Bologna al Dall’Ara nella trentatreesima giornata della Serie A 2019/2020 e Gennaro Gattuso dovrà fare i conti anche con i giocatori diffidati, che in caso di ammonizione saltere ...Per quanto riguarda la situazione diffidati, sono tre i giocatori bianconeri a rischio ... Sassuolo - Juventus (ore 21.45) Valeri; Udinese-Lazio (ore 21.45) Abisso. (Sport Mediaset) Emiliani ancora ...