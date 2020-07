Dayane Mello parla di Gianmaria Antinolfi e mette in guardia Belen Rodriguez (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo la delusione e il dispiacere seguiti da un periodo di tristezza per Belen Rodriguez, adesso per la showgirl arriva una nuova delusione. “Apri gli occhi”, è quello che le raccomanda l’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”, Dayane Mello, commentando la love story di Belen con il manager napoletano Gianmaria Antinolfi. Il weekend di Belen e Antinolfi e le dichiarazioni di Dayane Mello “Antinolfi frequentava me mentre ti corteggiava”. Lo ha svelato al settimanale Chi Dayane Mello parlando del manager napoletano Gianmaria Antinolfi, che ha intrapreso ... Leggi su pianetadonne.blog

zazoomblog : Gianmaria Antinolfi lascia Dayane Mello per Belen Rodriguez: “Non sei un uomo” il racconto dettagliato -… - blogtivvu : Gianmaria Antinolfi lascia Dayane Mello per Belen Rodriguez: “Non sei un uomo” ????? ??? Il racconto dettagliato ti a… - blogtivvu : Gianmaria Antinolfi lascia Dayane Mello per Belen Rodriguez, nuovi dettagli sulla rottura: 'Non sei un uomo' - LadyNews_ : #DayaneMello avverte #BelenRodriguez: '#GianmariaAntinolfi è affamato di popolarità' - gossipn60139485 : CLAMOROSO! Dayane Mello lancia un appello a Belen Rodriguez: ''Gianmaria Antinolfi stava con me, stai attenta vuole… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello Dayane Mello avverte Belen: «Apri gli occhi su Antinolfi, frequentava me» Il Messaggero Belen Rodriguez con Gianmaria Antinolfi, Dayane Mello: "Lui mi ha riempito di bugie, stai attenta!"

La modella mette in allerta la showgirl argentina e rivela: "Frequentava me mentre corteggiava lei!" Facciamo un passo indietro, 7 giorni fa il settimanale Chi ha immortalato Belèn Rodriguez mentre ba ...

Il gossip dell'estate è servito: Belen, il nuovo amore e la ex gelosa

«Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!». Con queste parole la modella brasiliana Dayane Mello ...

La modella mette in allerta la showgirl argentina e rivela: "Frequentava me mentre corteggiava lei!" Facciamo un passo indietro, 7 giorni fa il settimanale Chi ha immortalato Belèn Rodriguez mentre ba ...«Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!». Con queste parole la modella brasiliana Dayane Mello ...