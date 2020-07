Chiusa la partita Autostrade, si apre quella del rimpasto (Di mercoledì 15 luglio 2020) "Abbiamo preso Autostrade...". Le parole di un ministro dopo una lunga e sofferta nottata di riunione sono il segnale della soddisfazione nel governo per aver portato a casa un risultato che ha evitato spaccature nel fronte rosso-giallo. Il dossier si trascinava da tempo e quando il ministro Gualtieri ha portato sul tavolo la proposta di mediazione che presupponeva l'uscita dei Benetton si è subito capito - osserva la stessa fonte - che la strada della revoca era ormai un vicolo cieco. Perché il presidente del Consiglio Conte sulla possibilità di revocare la concessione ha insistito fino all'ultimo. Ad un certo punto sono arrivate le pizze e le birre e poi perfino i cornetti per svelenire il clima di tensione e preoccupazione. Era quasi mezzanotte quando il ministro della Difesa Guerini in apertura del Cdm ha portato sul tavolo del ... Leggi su agi

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

