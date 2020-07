Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 i casi di Mauro Pamiro e Mauro Romano (Di mercoledì 15 luglio 2020) Chi l'ha visto? torna stasera su Rai3 alle 21:20 con una puntata dedicata ai casi di Mauro Pamiro, il professore di Crema trovato morto a giugno, e di Mauro Romano. A Chi l'ha visto, in onda stasera su Rai3 e in streaming su RaiPlay, alle 21:20, si parla dei casi di Mauro Pamiro, insegnate trovato morto a Crema lo scorso 29 giugno, e di Mauro Romano, il bambino di 6 anni scomparso 43 anni fa. In studio insieme a Federica Sciarelli ci saranno i genitori di Mauro Romano con il loro avvocato, Antonio La ... Leggi su movieplayer

