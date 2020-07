Campania, donna batte la testa per terra e muore: stava pulendo casa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sassano. stava svolgendo le faccende domestiche, quando improvvisamente è caduta per terra, battendo violentemente la testa. Una donna di Sassano, sui 70 anni, è deceduta ieri in ospedale per le gravi lesioni. Sassano, donna batte la testa per terra e muore La signora era caduta in casa accidentalmente, mentre puliva la sua abitazione. Era stata … L'articolo Campania, donna batte la testa per terra e muore: stava pulendo casa Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: La Donna Che Vorrei di Gigi D'Alessio! Sintonizzati ora. - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono -7 Ieri 7 oggi 0 Torna il contagio 0 nella nostra regione su quasi 1.100 ta… - KoRa_Rim : @LDistratta Invece come chiamano in Campania una donna che si veste così? - AvvGMonfregola : RT @LDistratta: In Campania uno che guarda una donna così, lo chiamiamo 'rattuso'. - cosimosimone2 : RT @LDistratta: In Campania uno che guarda una donna così, lo chiamiamo 'rattuso'. -