Bologna | Sabatini | “Pareggio col Parma? Mihajlovic è una belva Su Lozano e Luperto”

Parla Walter Sabatini.Il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montréal Impact, concessosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso in merito al pareggio maturato domenica scorsa contro il Parma: "Sinisa Mihajlovic è arrabbiato per come è finita con il Parma, è una belva, voleva andasse a finire in altro modo".Infine l'ex ds del Palermo si è concentrato sul mercato, dicendo la propria su due calciatori che attualmente vestono la maglia del Napoli: "Lozano? Lo ha dimostrato con la sua Nazionale, è un giocatore con qualità eccellenti, può esplodere. Luperto? Ottimo giocatore, ma non fa al caso nostro".

