Autostrade, il PD loda le operazioni effettuate da Conte (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il PD e LEU festeggiano per l’accordo transattivo per Autostrade ottenuto da Conte. Le opposizioni restano critiche e Italia Viva ammonisce sul tempo Una situazione incredibilmente complicata, che finalmente è stata messa alle spalle. L’intesa raggiunta con Autostrade mette alle spalle del Governo uno dei dossier più ostici. E nel “day after” l’esecutivo sottolinea il successo ottenuto, con la conseguente uscita di scena dei Benetton e con una “nuova alba”. Naturalmente, le opposizioni non restano dello stesso avviso, criticando la sintesi avvenuta a quasi due anni dal crollo del Ponte Morandi. Ma nemmeno Italia Viva resta Contenta, soprattutto per la gestione temporale. “È stata scritta una pagina inedita della nostra storia. L’interesse ... Leggi su zon

Franceschini: “Revoca ai Benetton di autostrade? Merito di Conte”

