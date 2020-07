Accordo Governo-Aspi per la transazione, entrerà Cdp (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – C’è l’Accordo tra il Governo e Autostrade per l’Italia per risolvere la questione delle concessioni. Entro fine luglio Cassa Depositi e Prestiti e i ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture avvieranno una transazione con Aspi per la graduale uscita dei Benetton dall’assetto azionario e l’ingresso di Cdp e altri investitori. La revoca della concessione scatterebbe solo in caso di mancato successo della transazione. Questo l’esito del lungo Consiglio dei Ministri iniziato nella tarda serata di ieri, sospeso due volte per poi riprendere alle 3.30 circa e terminare poco prima delle 5.30 di oggi.Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli in avvio di Cdm ha svolto un’informativa sulla vicenda, con le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

EleonoraEvi : #DeBenedetti e #Berlusconi sono d'accordo: il @Mov5Stelle è troppo scomodo e va rimosso dal #Governo. Questo dimos… - fanpage : ?? Ultim'ora Il Governo annuncia l'accordo, fuori i #Benetton #15luglio - Adnkronos : #Autostrade, c'è l'accordo: si allontana revoca - nestquotidiano : Accordo Governo-Aspi per la transazione, entrerà Cdp - ZioMartinelli : @Potemkin959 Sono d'accordo anche perché la stanno già istituendo, ed il fatto che il governo voglia,contro ogni ev… -