Xbox Series X: scopriamo insieme Xbox Velocity Architecture (Di martedì 14 luglio 2020) Con un trailer e un blog post dedicato, Microsoft svela un altro dei segreti alla base della tecnologia di Series X, scopriamo insieme Xbox Velocity Architecture La next gen si avvicina a grandi passi e siamo ormai nel vivo delle campagne marketing di Sony e Microsoft, che se le stanno letteralmente dando di santa ragione. Abbiamo assistito a un grandissimo evento di presentazione di PlayStation 5, che abbiamo seguito in diretta passo passo, gioco dopo gioco. Microsoft non si è tirata certo indietro e, se nel mentre ha in programma un evento simile a quello di Sony per svelare i titoli a cui sta lavorando, la compagnia continua a sfruttare anche il suo blog ufficiale. Proprio tramite un post sul blog di Xbox Wire, ... Leggi su tuttotek

Xbox Series Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Xbox Series