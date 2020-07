X Factor 2020, quando inizia e anticipazioni “incredibili”: parla Emma (Di martedì 14 luglio 2020) quando inizia X Factor 2020? La domanda è spuntata sul profilo Instagram del talent show in onda su Sky e non è rimasta a lungo senza risposta. Chi gestisce i social di X Factor infatti ha subito notato la curiosità di un fan e ha deciso di rispondere: X Factor 2020 inizierà a settembre 2020. … L'articolo X Factor 2020, quando inizia e anticipazioni “incredibili”: parla Emma proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

